Funcionaris catalans es rebel·len contra l'aplicació del 155 a la #CatalunyaUsurpada

Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 16:00 h

A interior, a educació, exteriors i a cultura, les principals protestes

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - Només han passat tres setmanes des de l'entrada en vigor de l'article 155 malgrat que sembli una tota una eternitat. La situació que estan vivint els funcionaris catalans no és gens agradable i, lluny de resignar-se, han alçat la veu i han protestat obertament per tal de visibilitzar la Catalunya usurpada en mans de l'Estat espanyol i els seus homes de negre.

Organització transversal





Amb el mateix objectiu i interdepartamental, s'ha creat una Assemblea de Treballadors per a la Defensa de les institucions catalanes (Adic-Gencat) ha convocat una manifestació de treballadors del Govern, en contra de l'aplicació de l'article 155. L'acte compta amb el suport de l'ANC, Òmnium, la intersindical CSC i la plataforma ServidorsCat, i se celebrarà dimarts 21 a les 18 hores a la plaça Sant Jaume. Les accions s'han escampat arreu, sobretot el malestar per haver de fer les comunicacions en castellà, però les més sonores han estat en les següents conselleries: Ja és un fet: centenars de funcionaris comencen a protestar per les actuacions dels "homes de negre" del govern espanyol que han usurpat de manera il·legítima l'administració catalana i en contra del 155.Les accions s'han escampat arreu, sobretot el malestar per haver de fer les comunicacions en castellà, però les més sonores han estat en les següents conselleries:

A educació, concentracions

Un dels sectors amb més pressió. Avui s'ha detingut un professor a Tremp per tractar l'1 d'octubre i 8 més van anar a declarar als jutjats de la Seu d'Urgell pel mateix cas. Els treballadors públics han fet diferents concentracions per mostrar-se fidels al govern legítim de Catalunya, ara mig a la presó i mig exiliat a Brussel·les. Avui han tornat a fer una concentració.

A interior, als càrrecs dels Mossos

Tal com explicàvem ahir al directe!cat , almenys 4 alts càrrecs haurien fet un pas al costat de les seves responsabilitats fent trontollar l'estructura de la policia catalana ara en mans del ministeri d'Interior.





El dia 20N el col·lectiu a les 9:30 a Montjuïc, els bombers faran un acte per protestar contra l’aplicació del 155, la intervenció de les institucions (asseguren que ells els ha arribat un "home de negre" que és un militar de l’exèrcit espanyol), l’empresonament dels Jordis i dels càrrecs electes, i la repressió i persecució que està patint tota la població, també nosaltres. A més, avui el número dos dels Mossos Ferran López, mà esquerra del major Josep Lluís Trapero, ha reafirmat la versió catalana davant l'Audiència Nacional i contradient l'informe de la Guardia Civil en la que es basa la jutge Carmen Lamela per a mantenir presos Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

A exteriors, cada divendres concentració

Els treballadors públics d'exteriors van ser els primers a rebre els homes de negre. Cada divendres volen visualitzar el seu enuig i rebuig a l'aplicació del 155 i es reuneixen a la Via Laietana i la tallen amb pancartes on directament diuen "No al 155".

A Cultura, una cadena humana





Mireu aquest vídeo accelerat de la cadena humana que hem fet avui els treballadors dels Dept. de Cultura contra el 155 i pels presos polítics! @PuigGordi @ServidorsCat @catalan_gov @naciodigital pic.twitter.com/YGDYVtHmoU — Roger Costa (@RogerCosta16) 15 de novembre de 2017 Desenes de treballadors de la conselleria de Cultura van fer cadena humana en silenci i amb la boca tapada entre el Palau Moja i el Palau Marc a la Rambla. Protestaven contra l'aplicació "il·legal" de l'article 155, l'empresonament dels consellers i líders de les entitats i els processos judicials a la Mesa i el Govern.

Notícies relacionades