El nou cap dels mossos es reafirma en la versió de Trapero a l'Audiència Nacional

Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 15:00 h

Ferran López contradiu l'informe de la Guàrdia Civil durant els registres del 20 i 21 de setembre

ACN | El nou cap dels Mossos, Ferran López, ha defensat davant la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, l'actuació del cos durant els registres i les detencions fetes per la Guàrdia Civil a Barcelona els dies 20 i 21 de setembre i pels quals està investigat per sedició el Major Josep Lluís Trapero. López i tres membres més del cos han declarat aquest matí davant Lamela com a testimonis de la defensa.

Els quatre han corroborat la versió que ja va donar el líder de l'ANC, Jordi Sànchez, també empresonat per la mateixa causa, i han criticat l'informe aportat per la Guàrdia Civil, on s'acusava els Mossos d'inacció.La declaració de tots ha anat en la mateixa línia i han defensat que era "físicament impossible" fer un cordó policial per treure la secretària judicial i els agents de la Guàrdia Civil de la Conselleria d'Economia en cotxe.Tanmateix han defensat que era "impossible" defensar els cotxes de la Guàrdia Civil que van patir desperfectes a causa del gran nombre de gent concentrada.