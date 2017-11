El Gobierno silencia la Conselleria d'Interior davant l'escàndol de l'imam de Ripoll

Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 13:50 h

Amb el control del Ministerio del Interior es limita a afirmar que "no tenen res a dir"

@JoanSole_ | És oficial, el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha reconegut que l'imam de Ripoll, el cervell de l'atemptat a la Rambla de Barcelona i Cambrils del mes d'agost passat, fou un confident seu. Una confessió que, tot i el grau d'indignació que pot despertar, no serà interpel·lada per cap institució.

El secretari general tècnic del Ministeri d'Interior, Juan Antonio Puigserver, a la Delegació del govern espanyol a Catalunya © Pere Francesch Comparteix Tweet

Malgrat la gravetat de l'anunci del CNI, no hi haurà cap interpel·lació directa des de Catalunya amb el centre d'intel·ligència per demanar explicacions. Directe!cat ha contactat en primera instància amb la Conselleria de l'Interior i els Mossos d'Esquadra, responsables del desplegament del protocol antiterrorista i la desactivació de la cèl·lula jihadista, per saber si demanarien algun tipus d'explicació a l'Estat: "no tenim res a dir, ni la Conselleria ni Mossos".

Amb l'aplicació de l'article 155, directe!cat ha contactat amb la Delegació del Gobierno a Catalunya per saber si l'equip de premsa de Juan Antonio Puigserver, secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, i ara a càrrec del Departament d'Interior de la Generalitat, demanaria explicacions en nom de les institucions catalanes que van fer front l'atemptat al CNI. En conversa telefònica, la Delegació ha recomanat que "el millor" seria "trucar al Ministerio del Interior".

Ja en contacte amb el Ministerio del Interior, després de dues trucades on se citaven dos números de telèfon diferents per tenir resposta, l'equip de premsa ha recollit el contacte i no ha volgut afegir cap altre comentari que "ja el trucarem més endavant".

