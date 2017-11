Persecució judicial a un activista per la independència de l’Assemblea de Joves del Gironès

Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 15:30 h

La seva advocada sospita que el podrien acusar d'enaltiment al terrorisme per una pintada amenaçadora contra Rivera i Arrimadas que va aparèixer a Girona

M.B| En Lluc Huguet és un més del miler de catalans que l’1 d’octubre va ser agredit -van trencar-li el braç- per la policia espanyola, mentre defensava pacíficament el seu dret a votar al centre municipal d'ocupació de Sant Narcís a Girona. També com un més va denunciar la violència dels cossos de seguretat de l’Estat davant els Mossos d’Esquadra, però la seva història no acaba com la de qualsevol altra. Fa uns dies, van portar-li a casa una citació que l’emplaçava a declarar aquest matí com a investigat a la Comandància de la Guàrdia Civil a la capital del Gironès.

“En la citació, no explicaven cap motiu, ni tampoc ens ho va voler dir la policia judicial que va venir a portar-la”, assegura. En Lluc -i un dels seus companys a l’Assemblea de Joves del Gironès, un moviment reivindicatiu per guanyar “la sobirania del poble i la independència de la nostra nació”- encara no sap per què se l’ha cridat a declarar. De fet, avui s’ha acollit al seu dret a no fer-ho.

Segons el jove, el secretisme que hi ha al voltant del seu cas respon a la voluntat “d’infondre por dins el moviment organitzat de Girona”. Ara, la seva advocada “té la sospita” que el voldrien “inculpar per l’autoria” de la pintada que la líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, va denunciar a principis d’octubre davant els Mossos d’Esquadra. Es tracta de la frase "Arrimadas i Rivera us matarem", que va aparèixer al carrer Valentí Almirall i Llozer de Girona. Pensa la lletrada del jove, segons ell mateix, que “a partir d’aquí, podrien voler acusar-los d’enaltiment al terrorisme, amenaces o incitació a l’odi”.



Quieren que tengamos miedo al salir de casa, al pasear por la calle o al defender nuestras ideas en público, pero mi compromiso por una Cataluña donde vivamos en paz y en libertad dentro de España y Europa es mucho más fuerte. #NoNosCallarán pic.twitter.com/kkw9QJazrr — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 6 d’octubre de 2017

Amb tot, la situació d’en Lluc encara és incerta i -en negar-se a declarar davant la Guàrdia Civil- el seu cas anirà a parar davant el jutge, la qual cosa fa que salti a la via penal. “El que ens estranya és que els contactes que hem arribat a tenir a nivell d’identificacions havien estat amb la Policia Nacional”, relata el jove. És per això -i perquè “la Guàrdia Civil a Girona fa molts anys que és un òrgan disfuncional”- que en Lluc insisteix en una “estratègia de terror” per “perseguir la gent organitzada i activistes de la independència”.

De moment, en Lluc i el seu company hauran d’esperar a la setmana que ve per -fins i tot- saber de què se’ls acusa. I és que, segons ha parlat amb la seva advocada, podria tractar-se d’una estratègia per evitar que la defensa es prepari davant un possible interrogatori. “Si em d’anar a declarar a algun lloc, anirem davant un jutge”, ha sentenciat el jove, que ha assegurat que el seu és un cas que “podria perfectament portar els Mossos”.