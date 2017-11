Puigdemont demana dimissions per les informacions sobre la relació del CNI amb l'imam de Ripoll

Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 16:30 h

ACN/ M.B.| Avui, ha sortit a la llum que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va mantenir contactes amb l'imam de Ripoll que va orquestrar els atemptats a Barcelona i Cambrils del passat agost. Unes informacions que el president Carles Puigdemont ha qualificat d' "extremadament greu" i per les quals ha demanat dimissions. "A l'Estat espanyol segur que no comporta cap dimissió, ni querella ni presó", ha dit des del seu compte de Twitter.

Justament avui fa tres mesos dels atacs a la capital catalana, en que la resposta dels Mossos d'Esquadra va ser fortament aplaudida per la ciutadania. Ara, després del cessament del -fins la suspensió de l'autogovern a Catalunya- Major dels Mossos Josep Lluís Trapero per relegar-lo a tasques administratives i l'empresonament del conseller d'Interior empresonat, Joaquim Forn; Puigdemont ha lamentat que aquells que van dirigir de manera "impecable" l'operatiu per fer front a l'atac terrorista "són avui a la presó i arxivant papers per no passar pel tub del bloc del 155".



En l'aniversari de la tragèdia, Puigdemont també ha tingut un record per a les famílies i els amics afectats pels atemptats i ha tornat a agrair la tasca de cossos de seguretat, metges i voluntaris.