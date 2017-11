Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 17:00 h

La ministra assegura que "ja n'hi ha prou de mentir i enganyar la població" sobre la declaració d'independència

8 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha assegurat que la denúncia de Marta Rovira sobre l'amenaça de violència per frenar el procés "és absolutament falsa".

Notícies relacionades

La ministra ha demanat a la secretària general d'ERC "deixar de mentir i enganyar la població" perquè "ja n'hi ha prou". María Dolores de Cospedal ha subratllat que l'Estat en cap moment va amenaçar el Govern amb "violència extrema, sang i morts al carrer" --com ha dit Rovira-- si no s'aturava el procés."I ho dic jo, que sóc la ministra de Defensa", ha afirmat Cospedal, en una visita al Museu Històric Militar situat al castell de Sant Ferran de Figueres.Per a la ministra, les declaracions d'aquest divendres de Marta Rovira són "un nou engany" que s'afegeix al de la declaració d'independència al Parlament. "Fa uns dies deien que sí que s'havia fet la declaració i ara no; no sabem a qui volen enganyar", ha dit.