Així queden les llistes independentistes pel 21-D

El front sobiranista es presentarà en tres llistes separades: Junts per Catalunya, ERC i CUP

M.B| Avui s’acaba el termini per presentar les llistes electorals i ja s'han donat a conèixer els integrants definitius de cadascuna d'elles. Des de l'independentisme, tot i que s'ha intentat crear una candidatura unitària -hi ha insistit, sobretot, el president Carles Puigdemont i alguns sectors del PDeCAT- finalment es presentaran tres llistes: Junts per Catalunya, ERC i CUP. L'escenari electoral és -si més no- anormal, tenint en compte que la convocatòria dels comicis s'emmarca en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i alguns integrants de les llistes electorals de Junts per Catalunya i ERC són a l'exili o empresonats per la repressió de l'Estat. Hi ha la possibilitat, amb tot, que els que es troben entre reixes surtin abans del 21-D si el Tribunal Suprem acaba assumint els casos que ara porta l'Audiència Nacional; però no hi ha dubte que aquesta serà una campanya excepcional.

La CUP també fa fitxatges estrella





La CUP, que va decidir en Assemblea Nacional extraordinària presentar-se a les eleccions del 21-D per un 91% dels vots de la militància, també ha presentat ja les seves llistes. Repetiran Carles Riera i Mireia Boya, ja que tot i que la CUP no permet als seus diputats repetir legislatura, deixa fora d'aquesta norma aquells que no hagin superat els dos anys. Riera (cap de llista a Barcelona) i Boya (cap de llista a Lleida) van entrar al Parlament per substituir dos companys de partit amb la candidatura ja iniciada. Destaquen els fitxatges per Barcelona de l’escriptora Bel Olid i de la portaveu del secretariat, Núria Gibert.

La darrera llista en fer-se pública ha estat la de Junts per Catalunya, encapçalada pel president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont. Puigdemont és a Bèlgica -juntament amb cinc consellers- fins que els jutges de la capital europea determinin si l'extradeixen a Espanya. Avui, la justícia belga ha ajornat la seva declaració fins al 4 de desembre, dia en què arrenca la campanya electoral.El president és qui més ha insistit en que la llista que lidera sigui el menys partidista possible, és a dir, que es difuminin les sigles del PDeCAT. És per això que molts han vist com una victòria el fitxatge de Jordi Sànchez com a número dos. Sànchez, que també està empresonat per la justícia espanyola, ha hagut de dimitir del seu càrrec de president a l'Assemblea Nacional Catalana per formar part de la llista de Puigdemont. Com a número tres, anirà la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, que és amb ell a Brussel·les i també hi formaran part els consellers Josep Rull i Jordi Turull (empresonats) i Lluís Puig (a l'exili).Altres noms coneguts són el de l’ex-delegat de la Generalitat a Madrid Ferran Mascarell, el sacerdot Manel Pousa -més conegut com a Pare Manel-, la dibuixant Pilarín Bayés, el sociòleg Salvador Cardús, la religiosa teresiana Viqui Molins, el membre de l’executiva del Pacte Nacional pel Referèndum, Francesc de Dalmases, o el fins ara director de Rac1, Eduard Pujol. Després que ahir es desmentís, finalment, s'ha sabut que l’ex-consellera de Salut del PSC Marina Geli també es sumarà a la candidatura del president. Un altre fitxatge mediàtic ha estat el d'Eusebi Campdepadrós, militant d’Esquerra, que liderarà la llista a Tarragona.ERC va revelar els integrants de la seva llista ahir a última hora de la nit. Oriol Junqueras, cap de llista d’ERC, continua empresonat per ordre de l'Audiència Nacional espanyola i -si la situació no canvia- Marta Rovira serà la cara visible de la campanya. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, és el seu fitxatge més sonat i anirà de número 3 per la llista de Barcelona. Compartirà els primers llocs amb tres consellers (les conselleres Meritxell Serret i Dolors Bassa encapçalen la llista de Lleida i Girona, respectivament). Les cares més conegudes de la candidatura són l'impulsor de la campanya en pro de les persones refugiades ‘Casa nostra, casa vostra’, Rubén Wagensberg (va de número 9) i la corredora Núria Picas, que ocuparà el lloc 25è.Pel que fa als membres de Demòcrates que concorreran amb els republicans, el portaveu de la formació, Antoni Castellà, anirà de número quinze. D'avancem, Fabián Mohedano ocuparà el l lloc 27è i, de MES, la diputada Magda Casamitjana anirà cinquena per Girona.