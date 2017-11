Les represàlies contra l'1-O continuen: detingudes dues persones per insultar policies a internet

Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 18:00 h

Cada dia es produeixen centenars d'insults espanyolistes contra independentistes amb total impunitat

Redacció | Una vegada més, la doble vara de mesurar de la justicia espanyola queda en evidència. Avui la Policía ha emès una nota de premsa on explicava que s'han detingut dues persones per haver insultat als cossos policials espanyols com a un delicte greu.

Agents de la Policia Nacional espanyola han explicat avui que han detingut dos individus com a presumptes autors "de delictes d'amenaces i injúries". Els arrestats van escriure comentaris a les xarxes socials amb insults contra les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat desplegats a Catalunya.

La investigació es va desenvolupar durant el passat mes d'octubre. Alguns comentaris enviats exclamaven "no mereixeu viure putos guàrdies civils i nacionals" o "cal anar a calar foc a les casernes de la Guàrdia Civil".

Després d'analitzar els perfils des d'on es publicaven les amenaces, els agents van identificar els dos presumptes autors i van procedir a la seva detenció.

Una persecució desigual

Insultar, desacreditar i amenaçar s'ha de perseguir sigui quin sigui el receptor de l'odi. És per això que convé recordar a la policia espanyola que els insults a les xarxes es produeixen a diari contra independentistes amb total impunitat. També contra els Mossos d'Esquadra. Fins i tot, a les manifestacions unionistes que s'ha produït a Barcelona com la del 8 d'octubre, el 12 d'octubre o el 27 no només hi va haver insults contra la policia catalana, sinó també enfrontaments directes i cop i puntades de peu als combois. Cap detingut.

