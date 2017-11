Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 17:15 h

Recullen l'afectació també en persones concretes i l'alteració d'iniciatives pròpies de les polítiques publiques

Redacció | L'associació ServidorsCAT està elaborant un "interventari de danys", un informe on es vol visualitzar i recollir l'impacte i les conseqüències "reals" de les mesures adoptades per l'estat espanyol amb l'aplicació de l'article 155 de la constitució.

Es tracta d'un document viu, que s'anirà actualitzant i que es presentarà de forma oficial en els pròxims dies amb l'objectiu de ser una eina de denúncia però també per "vetllar" per les institucions catalanes, els treballadors i els usuaris que reben els serveis.L'informe s'està elaborant a través d'un treball en xarxa amb representants de tots els departaments de la Generalitat i d'empreses públiques. També hi col·laboren el sindicat Intersindical i la sectorial dels treballadors públics de l'ANC, entre d'altres.L' associació distingeix entre tres tipus de danys: els danys que han afectat directament persones concretes; els perjudicis per a les institucions i els òrgans públics objecte de supressió, dissolució o intervenció; i la resta de danys causats en termes de pèrdua o paralització d’iniciatives, d’inversions, de subvencions o d’altres actuacions pròpies de les polítiques públiques."L'afectació és més greu dels que ens pensem, no es pot normalitzar aquesta situació", afirma una de les representants de la Intersindical que aquest divendres han convocat una assemblea de treballadors de la Generalitat a Girona.