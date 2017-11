Per què Albiol compara Puigdemont i Junqueras amb el flautista d'Hamelin?

Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 18:30 h

El líder del PP afirma que "agraeix" la intervenció de l'Estat a Catalunya

ACN | El candidat del PPC per a les eleccions del 21-D, Xavier Garcia Albiol, ha comparat Carles Puigdemont i Oriol Junqueras amb el flautista d'Hamelín per "arrossegar una part dels catalans al precipici" de la mateixa manera que, al conte, el músic acaba "llançant al port aquells qui el seguien".

Durant la presentació de la candidatura dels populars per Girona a les eleccions del 21-D, Albiol també ha posat en relleu que "com a català" agraeix l'aplicació del 155 perquè ha permès "que el Govern de la Generalitat més tòxic des del punt de vista democràtic ja sigui història".

L'acte de presentació de la llista ha comptat també amb la secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Durant la seva intervenció, Cospedal ha demanat a "la majoria silenciosa" que vagi a les urnes el 21-D per donar suport a l'opció que, durant anys, ha suposat "insults, exclusió i assetjament" al PP, i que el partit ha defensat "sentint-se sol i sense demagògia".



"No se'ns escapa que, avui, a Girona és on ha calat amb més força el relat fantasiós de les meravelles de la independència que han propugnat Puigdemont i Junqueras", ha afirmat Garcia Albiol.

I ha estat aquí quan el candidat popular els ha comparat amb el flautista d'Hamelín. "Aquest relat que han creat Puigdemont i Junqueras, en algun moment m'han recordat el conte", ha dit Albiol, que ha acusat el president i el vicepresident d'haver "arrossegat una part de la societat catalana al precipici", de la mateixa manera que el músic "acabava llançant al port a aquells qui el seguien", ha sentenciat.

D'altra banda, Cospedal ha acusat el Govern destituït d'haver infringit "un dany brutal" a Catalunya i d'haver-la "empobrit econòmicament i socialment". Davant d'això, la secretària general del PP ha defensat el projecte dels populars perquè és el que "tornarà la confiança en les institucions" i permetrà "aturar aquesta caiguda del creixement econòmic".

