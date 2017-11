L'emotiu i tendre missatge de Josep Rull des de la presó

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

17 de novembre de 2017, 20.48 h





Bé, entenc la intenció de la piulada de Josep Rull, i la respecto en tant que provinent d'un home INJUSTAMENT i INDIGNANTMENT empresonat.





Però això no vol dir que hi hagi d'estar necessàriament d'acord.





La manera d'actuar dels pares actuals, ha anat degenerant i s'ha perdut aquella "cultura del sacrifici" que preparava els nens i els joves d'altres èpoques per a enfrontar-se a la vida.





Sovint, una mirada, unes poques paraules o fins i tot un gest o actitud corporal poden trametre... Llegir més