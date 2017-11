Deneguen a Jordi Sànchez el trasllat a la presó catalana de Quatre Camins

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

17 de novembre de 2017, 20.35 h





Espero que si la organització de l'ANC té encara capacitat per a actuar àgilment, es posi d'acord amb les associacions basques de presos POLÍTICS d'ETA, per estudiar la possibilitat de denunciar el SISTEMÀTIC allunyament de presos polítics dels seus llocs d'origen.





Mai no he estat un gran coneixedor del dret. Sempre he cregut que poques coses hi ha de menys gratificants que estudiar unes lleis que quan menys t'ho esperes CANVIEN.





Però tot i no entendre ni fava d'aquests temes, sí... Llegir més