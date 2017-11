Aquests són els detalls de la manifestació del 7 de desembre a Brussel·les

Última actualització Dissabte, 18 de novembre de 2017 10:00 h

La concentració començarà a les 11:00h i recorrerà els carrers de la capital europea fins a les portes de la Comissió Europea

ACN/A.G | L'ANC i Òmnium Cultural han posat en marxa un web per coordinar i informar sobre la manifestació que organitzen per al pròxim 7 de desembre a Brussel·les. El web brusselles.assemblea.si recull tota la informació necessària sobre els actes que es faran per reclamar la llibertat dels presos i del poble català al cor d'Europa.

Es preveu que la manifestació recorri els carrers del centre de Brussel·les, amb l'objectiu de reivindicar les llibertats i drets fonamentals "violats per l'Estat espanyol" i per demanar "l'alliberament dels presos polítics", segons han indicat les dues institucions en un comunicat conjunt.

La manifestació començarà a les 11.00 h al Parc del Cinquantenari, al costat de l'avinguda de Tervuren, i acabarà la a la Plaça Schuman, davant la seu de la Comissió Europea i del Consell de la Unió Europea.

La marxa clourà amb un acte polític amb la participació de personalitats internacionals i els representants de les entitats sobiranistes. Tanmateix, s'està ultimant un altre acte per a la tarda del mateix dia del qual encara no se n'han donat detalls.

El nou web té un apartat que permet inscriure's a la manifestació, si bé, subratllen, no té un caràcter vinculant ni suposa cap reserva. També disposa d'un apartat de preguntes freqüents que intenten dilucidar dubtes sobre com anar al centre de la ciutat, la freqüència dels trens o on comprar bitllets, entre d'altres.

