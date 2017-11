Serret creu que s'ha d'investir Puigdemont com a president encara que ERC guanyi el 21-D

Última actualització Dissabte, 18 de novembre de 2017 11:45 h

Assegura que, almenys, en el primer debat d'investidura per recuperar la "normalitat" democràtica

ACN | La consellera cessada per l'Estat i que es troba a Brussel·les, Meritxell Serret, creu que Carles Puigdemont hauria de ser investit president en un primer debat d'investidura per recuperar la "normalitat"encara que ERC guanyi les eleccions del 21-D.

En una entrevista al Suplement de Catalunya Informació, la republicana considera que el govern que ha estat "destituït i empresonat " i s'ha de "restituir" perquè sinó s'estaria justificant l'aplicació del 155.Un cop es "torni a la normalitat", el resultat de les urnes "dirà quin ha de ser el nou Govern i qui l'ha de presidir", ha sentenciat Serret.Pel que fa a la situació judicial, la consellera ha afirmat que no sap si acabarà sent extraditada a Espanya i ha apostat per continuar treballant per la "república catalana per les vies democràtiques, la negociació i el diàleg".