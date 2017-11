Els comuns proposen als partits sobiranistes incloure el referèndum pactat en els seus programes

Última actualització Dissabte, 18 de novembre de 2017 12:45 h

Demanen que el PSC s'hi sumi

Redacció | La número dos de la llista de Catalunya en Comú – Podem, Elisenda Alamany, ha proposat als partits independentistes portar un punt conjunt en els programes electorals de cada partit que demani un referèndum pactat per a la pròxima legislatura. Els 'comuns' ja havien ofert també a ERC, Junts per Catalunya i la CUP portar la derogació de l'article 155 i la llibertat dels presos polítics com a punts conjunts.

En una entrevista a Europa Press, Alemany ha dit que aquest tercer punt "és irrenunciable, perquè hi ha una majoria social que ho avala, fins i tot, "dins l'electorat del PSC, C's i PP", ha afirmat.



En aquest sentit, creu que també s'hauria de sumar el PSC. "Haurien d'estar d'acord les forces no independentistes, com els socialistes", ha sentenciat.



Tanmateix, ha demanat als partits que es presenten el 21-D que expliquin com afrontaren el "desbloqueig" de la situació política arran de la intervenció de l'Estat. I ha insistit que el referèndum pactat és la proposta del "consens que permet tornar a la normalitat".



Per altra banda, ha acusat tant els partits que donen suport al 155 com els de la via unilateral de "voler viure en l'exepcionalitat democràtica".



Els 'comuns' el 21-D



"Sortim a guanyar", ha sentenciat la número dos de Catalunya en Comú – Podem, i ha recordat que les enquestes sempre els hi "donen dades molt baixes i després sempre guanyen".



Pel que fa a un dels substantius més característics del parit, Alamany constata que rebutgen representar l'equidistància. "Parlaria de discrepància", afirma, perquè no volem alinear-nos a fulls de ruta que no són efectius.



Finalment, ha reiterat la possibilitat que Xavier Domènech governi la Generalitat a través de buscar ponts i consens. La governabilitat a l'Ajuntament amb Ada Colau i la Generalitat amb Domènech "és un escenari desitjable pel conjunt de país", ha assegurat Alamany.

