[Vídeo] Grups radicals d'ultradreta busquen confrontació en la manifestació antifeixista

Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia a Sarrià en la manifestació convocada per Unitat contra el Feixisme i el Racisme que pretén denunciar les agressions i actuacions feixistes que s'han viscut últimament arran de les manifestacions a favor de la unitat d'Espanya.

Radicals d'ultra dreta avancen pels carrers laterals a la Via Augusta per trobar-se amb la manifestació #antifeixista . Un gran desplegament de @mossos ho impedeix. pic.twitter.com/NnqwIjwbYd

"No passaran", deien els antifeixistes, mentre que els radicals d'ultra dreta els contestaven amb un "Tornem a passar".

Davant el fort desplegament dels Mossos d'Esquadra, que en un primer moment han fet un gran cordó policial, alguns radicals han intentat accedir a la confluència de la manifestació a la Via Augusta, pels carrers laterals.

Uns 200 unionistes s'han concentrat aquest matí a la plaça Artós de Barcelona, a prop d'on s'havia convocat la manifestació antifeixista, per precisament, impedir la mobilització que té per objectiu denunciar les agressions feixistes.

