El cap de llista de la CUP per Barcelona, Carles Riera, amb els principals membres de les llistes de la formació per al 21-D

Riera ha afirmat, en roda de premsa, que la seva formació tenia "constància des de feia molt temps" de les intencions de l'executiu espanyol i els serveis secrets de l'Estat.

En aquest sentit, ha afirmat que "dins els diversos escenaris que l'Estat contemplava, un d'ells era el de facilitar que es poguessin donar fenòmens de violència social i que quan es produïssin es culpés l'esquerra independentista i la CUP".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La CUP ha presentat aquest dissabte públicament els principals candidats de les seves llistes pel 21-D. El cap de la llista per Barcelona, Carles Riera, ha assegurat que la CUP és la garantia perquè aquest 21-D serveixi per "materialitzar la república".

Riera ha cridat a la mobilització al carrer per acompanyar l'acció política, perquè considera que "només des de la mobilització popular continuada, la desobediència civil a tot el país i la construcció d'un contrapoder popular paral·lel es podrà, conjuntament amb el Parlament i el Govern, afirmar la sobirania", ha sentenciat.

Per últim, davant la possibilitat de tornar a investir president a Carles Puigdemont encara que la seva llista no sigui la més votada, com apunten altres formacions, Riera no ha descartat cap opció però tampoc ha confirmat que per a la CUP aquesta sigui la millor.

"Estem valorant tots els escenaris amb la finalitat de constituir un Parlament i un Govern fidels a l'1-O i al 27 d'octubre, per a continuar com si fos 28 d'octubre", ha dit.

Amb tot, ha avalat les paraules de Rovira i ha denunciat l'actitud de l'Estat: "Durant tot el procés d'autodeterminació i d'independència, hi ha hagut una part que de manera sistemàtica ha practicat la no violència, i altra que sempre ha utilitzat la violència fiscal, judicial, policial amb més de mil ferits i més de 100 casos provocats per l'extrema dreta sense cap intervenció".