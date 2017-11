"No volem imputats per malversació de fons per gestionar els diners de la Generalitat. No volem imputats per gestionar ajuntaments. Volem gent neta, honrada, que no estigui sota sospita", ha defensat des de Barcelona on ha participat en un acte sobre turisme juntament amb la candidata de Cs a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas.

Rivera també ha defensat que Barcelona ha de tornar a ser una "capital espanyola i mundial dle turisme" i deixar de patir "els llasts del procés separatista i les ocurrències de l'alcaldessa Ada Colau".

Precisament, el líder de Cs s'ha mostrat molt crític amb l'alcaldessa, a qui ha acusat de posar la ciutat de Barcelona "al servei de l'independentisme i dels antisistema", la qual cosa "suposa una pèrdua d'oportunitats, d'ocupació i d'ingressos", ha afegit.

Per la seva banda, Arrimadas ha reivindicat que el 21 de desembre s'ha de posar fi al procés i ha alertat dels perjudicis que, segons ella, provoca el turisme. "Cada setmana que seguim en el procés, hi ha restaurants que tanquen, hotels que baixen la facturació, treballadors que van al carrer i encàrrecs que es cancel·len", ha assegurat.



Per últim, C's ha qualificat l'actual moment de "dolorós en termes econòmics" i ha denunciat que el "desafiament separatista" està afectant un sector que representa el 16% del PIB espanyol.