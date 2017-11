Última actualització Dissabte, 18 de novembre de 2017 20:00 h

Afirma que el futur de Catalunya passa per la defensa de la legalitat i de l'entesa

Redacció | El vicesecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, ha fet aquest dissabte una crida a PP, Cs i PSC per tal de "construir una alternativa" i a "no tirar-se els plats pel cap" durant la campanya electoral del 21-D.

Pla obert del vicesecretari de Sectorial del PP, Javier Maroto, a la roda de premsa posterior a l'executiva del partit © ACN

"El futur de Catalunya passa per la defensa de la legalitat i de l'entesa", ha assenyalat Maroto en la cloenda a Bilbao de la convenció de càrrecs públics del PP basc.



En aquest sentit, el vicesecretari de política social i sectorial del PP, ha dit que "cal recuperar la dignitat del poble català" i que això passa per una gran participació als comicis del 21-D.



Maroto no ha desaprofitat l'ocasió per carregar contra el govern català, que ha titllat d' "irresponsable" i l'ha culpat de "que es dupliqui l'atur en els últims mesos".



Tanmateix, ha sentenciat que el PP també va Bèlgica, "però no a difamar Espanya sinó a defensar que l'Agència Europea del Medicament vagi a Barcelona".

