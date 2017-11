ÚLTIMA HORA: Mor el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

18 de novembre de 2017, 22.00 h







ANIMULA VAGULA BLANDULA



HOSPES COMESQUE CORPORIS



QUAE NUNC ABIBIS IN LOCA



PALLIDULA, RIGIDA, NUDULA



NEC UT SOLES DABIS IOCOS





Publius Aelius Traianus Hadrianus











Traducció al català:

Animeta vagabundeta suaueta



host i companya del cos



que ara te'n vas cap a llocs



pal.lidets, rígids, nuets



i ja no, com solies em faràs facècies . . .











Traducción al castellano:

