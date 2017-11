Última actualització Dissabte, 18 de novembre de 2017 20:30 h

Carrega contra la posició dels socialistes per l'aplicació del 155

Redacció | L'exlíder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha publicat al seu perfil de Twitter un vídeo on carrega durament contra els socialistes pel suport del PSC a la intervenció a Catalunya. Cal recordar que Fachin és un dels polítics no independentistes que s'ha mostrat més crític davant la violència policial de l'Estat l'1-O i la conseqüent aplicació del 155.

"Cada vot al PSC, és un vot a solucionar els problemes polítics amb la violència policial, és un vot a la violència que patim a Catalunya", afirma de manera contundent l'ara líder de la plataforma Som Alternativa.

Fachin destaca en el vídeo que el PSOE i el PP, junt amb C's, han decidit rebutjar l'obertura d'una comissió al Congrés per investigar la violència de l'1-O, proposada per ERC i PDeCAT.

"Això no és nou", afirma l'exlíder de Podem. Amb tot, condemna la posició del PSOE i PSC de no rebutjar l'aplicació de l'article 155 i la repressió de llibertats que l'Estat ha exercit sobre Catalunya i que ha portat a 8 membres del govern i dos líders d'entitats sobiranistes a la presó.



Per últim, explica que "ara només faran una pregunta al Senat on el PP té majoria absoluta i no servirà de res”, assenyala Fachin. Per tot això, fa una crida a “no oblidar”.





