El director del CNI intenta amagar que l'imán de Ripoll sigui confident

D'altra banda, fonts del CNI ja han apuntat que és una pràctica habitual quan les forces policials detecten algun indici relacionat amb el terrorisme jihadista. El resultat de les compareixences de la Comissió de Fons Reservats s'han de mantenir en secret per llei.

La petició es produeix després que el CNI hagi admès que va tenir contactes amb l'imam de Ripoll quan estava empresonat a Castelló per un delicte de tràfic de drogues i, fins i tot, s'apunti que Abdelbaki Es Satty fos un confident a sou dels serveis secrets espanyols. Si així fos, tindria un denominador comú amb l' atemptat de l'11-M L'imam de Ripoll va romandre al centre penitenciari entre el 2010 i el 2014, tot i que es desconeix encara si els serveis secrets espanyols hi van mantenir contacte durant tots quatre anys i si Es Satty va rebre alguna remuneració a canvi.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal