El president assegura que "un Estat que tenia com a confident policial el cervell dels atemptats de Barcelona no té límits"

ACN | El president Carles Puigdemont ha afirmat que "l'estratègia de la por sempre s'acompanya de violència", referint-se al pla d'assalt al Parlament per terra, aire i clavegueram que hauria muntat el ministeri de l'Interior amb l'objectiu de detenir-lo en la compareixença del passat 10 d'octubre, en què va deixar en suspens la declaració d'independència i va oferir diàleg al govern espanyol.

L'estratègia de la por sempre s'acompanya de violència. La nostra estratègia és d'esperança i per tant de pau. Un Estat que tenia com a confident policial el cervell dels atemptats de Barcelona no té límits. Ja sabem que és capaç de tot https://t.co/hDr0D2iKU3 — Carles Puigdemont (@KRLS) 18 de noviembre de 2017

Ho ha dit en el seu compte de Twitter, acompanyat d' una captura de la notícia de la revista 'Interviu' on es detalla l'operació amb més de 300 agents d'unitats d'elit de la policia espanyola i la Guàrdia Civil."Un Estat que tenia com a confident policial el cervell dels atemptats de Barcelona no té límits. Ja sabem que és capaç de tot", ha continuat el president català des de Bèlgica.Puigdemont ha contraposat també la tàctica del govern espanyol amb la defensada pel Govern català: "La nostra estratègia és d'esperança i per tant de pau", ha conclòs.