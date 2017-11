Ja són 120 els experts en dret penal contraris a l'empresonament dels consellers

Última actualització Diumenge, 19 de novembre de 2017 16:00 h

Denuncien els abusos de la justícia espanyola en el conflicte català

ACN | Ja són 120 els catedràtics i doctors en dret penal de tot l'Estat que es mostren crítics amb la decisió de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela d'enviar a la presó els consellers de la Generalitat destituïts pel govern espanyol.

IMPORTANT: Ja són 120 els catedràtics i doctors en dret penal de tot l’Estat que expliquen perquè no hem comès cap delicte i denuncien la desproporció del nostre empresonamenthttps://t.co/GN2Ee4BFce — Carles Mundó (@CarlesMundo) 19 de noviembre de 2017

Els signants del document "Legalidad penal y proceso independentista" consideren "greument equivocat" considerar els fets com a constitutius d'un delicte de rebel·lió, per l'absència de violència, i tampoc hi veuen els supòsits d'un delicte de sedició.A més, remarquen que l'Audiència Nacional no és competent per aquest tipus de delictes i reclamen a les instàncies fiscals i judicials que s'atenguin dins "la llei".El conseller empresonat Carles Mundó s'ha fet ressò de l'augment de signatures de suport a través de Twitter: "Important: Ja són 120 els catedràtics i doctors en dret penal de tot l'Estat que expliquen perquè no hem comès cap delicte i denuncien la desproporció del nostre empresonament".