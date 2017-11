"Jo li dic a Iceta que només poden abandonar la presó els polítics que acatin la Constitució, respectin l'estat de dret i reconeguin el 155 i la tasca que ha fet el govern d'Espanya. Si això no passa, no pot haver-hi cap mesura de gràcia", ha defensat Albiol.

En el marc de la presentació de la candidatura per Tarragona a les eleccions del 21-D, Albiol també ha interpel·lat a C's i PSC per demanar-los que es comprometin a aturar "l'adoctrinament" a les escoles perquè els alumnes adoptin la ideologia independentista.

