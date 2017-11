El nou fiscal general en funcions va treballar al costat de Maza contra el procés sobiranista

Última actualització Diumenge, 19 de novembre de 2017 18:00 h

El número dos de Maza, Luis Navajas, assumeix provisionalment el càrrec

ACN | El fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas, assumeix amb caràcter provisional les funcions del fiscal general de l'estat després que José Manuel Maza morís aquest dissabte de manera sobtada a Buenos Aires. El fiscal en funcions va treballar al costat de Maza contra el procés sobiranista. Tot i això, cal recordar que les causes tramitades contra els consellers i els membres de la mesa del Parlament no es poden modificar perquè ja estan judicialitzades.

Luis Navajas va treballar al costat de Maza contra el procés independentista. De fet, la seva última aparició pública va ser durant la presentació de la querella contra el Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la mesa.



Segons recorda l'agència EFE, en unes declaracions públiques poc abans de la presentació de la querella ja va avançar que el ministeri fiscal adoptaria "amb serenitat, però amb fermesa", "totes aquelles mesures i resolucions" per revertir el greuge a l'Estat de dret i a la llei" que suposaven les accions de la Generalitat.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha explicat que en cas d'absència, vacant o mort del fiscal general, és el número dos el que passa a exercir, de manera immediata, les funcions. "La fiscalia és una organització jerarquitzada, té un segon càrrec que és Luis Navajas", tinent fiscal del Tribunal Suprem, ha assanyalat.Catalá també ha afegit que el nomenament d'un nou fiscal general de l'Estat no es podrà fer immediatament perquè hi ha una sèrie de tràmits d'obligat compliment, com ara, informar el Consell General del Poder Judicial o que la persona escollida comparegui a les corts generals.Tanmateix, "primer cal buscar i identificar una persona que pugui complir una responsabilitat tan gran com aquesta" ha afegit el ministre. El relleu efectiu podria tardar unes tres setmanes.