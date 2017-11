Última actualització Diumenge, 19 de novembre de 2017 17:10 h

C's presenta públicament les llistes per al 21-D

11 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN | C's ha presentat públicament aquest diumenge les seves llistes per a les eleccions del 21-D en un acte al Teatre Tívoli, on casualment va néixer com a partit polític fa quasi onze anys. La líder del partit, Inés Arrimadas, ha presentat la llista de la formació com l'única que garanteix un Govern "per a tothom". En aquest sentit, ha afirmat que "vols ser la presidenta dels independentistes".

Notícies relacionades

Arrimadas ha defensat que la seva és la llista “més transversal” i ha demanat als catalans que “no se la juguen amb una ruleta russa” el 21-D votant altres opcions.En aquest sentit, s’ha presentat com la candidata que vol “ser presidenta de tots els catalans, també dels independentistes, perquè a ells també els considero catalans de primera”, ha assegurat.L’acte l’ha tancat el líder de C's, Albert Rivera, qui ha vaticinat que els catalans votaran en “clau nacional” el 21-D perquè “Espanya està en joc”. Tanmateix, ha demanat el vot per a Arrimadas perquè “fins que no es guanyi al nacionalisme a les urnes, no s’acabarà el procés”, ha sentenciat.