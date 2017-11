Santa Coloma de Farners investigarà els autors que han pintat proclames a favor del 155 en espais públics

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

19 de novembre de 2017, 21.21 h





Aquests quatre feixistes que fugen de les urnes com els gossos rabiosos fugen de l'aigua, perquè volen imposar coses que l'electorat no vol, són tan estúpids que es pensen que refregant-nos pels nassos els seus simbols ESTRANGERScom la bandera MONÀRQUICO-FRANQUISTA,acabarem per acceptarr-los





Pensar això demostra la seva estupidesa malaltissa. Potser es pensen que , salvant les diferències que puguin existir-hi, si li refregues pels nassos a algú una tifa de vaca , acabarà per ... Llegir més