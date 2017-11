La UE escull la nova seu de l'Agència Europea del Medicament aquest dilluns

De fet, una enquesta entre el miler de treballadors que actualment ocupen l'EMA va mostrar que 2 de cada 3 preferien traslladar-se a Barcelona. Les tres institucions coincidien en què Barcelona, a més, sortia en avantatge perquè presentava la Torre Glòries com a edifici per acollir l'EMA.

La decisió final es coneixerà aquest dilluns després d'una votació secreta amb els 27 estats membres. En una primera ronda, cada país haurà de donar suport a les tres candidatures que consideri més ben qualificades i si alguna d'elles aconsegueix els tres punts de més de la meitat dels països, és a dir, 14, es considerarà escollida per majoria absoluta.



Si no es dona aquesta situació, els tres aspirants amb més número de vots passaran a una segona ronda en què cada país atorgarà un punt a la candidatura preferida. Si algú aconsegueix 14 punts, serà la seu. Si no, encara hi haurà una final entre les dues ciutats que tinguin major puntuació, i d'aquí sí que en sortirà la seu definitiva.



El cop d’estat a la democràcia amb l’aplicació del 155 deixa avui sense representació al conseller legítim del govern català, el conseller Comín no hi serà present

Representants de l'Ajuntament de Bacelona viatjaran a Brussel·les al costat de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, per conèixer el veredicte.

Tanmateix, alguns sectors, com ara el diari Financial Times, han apuntat les darrers setmanes que la crisi catalana ha fet perdre posicions a Barcelona , i han situat Bratislava o Milà com a opcions més fermes. Tot i això, aquest divendres, els tres darrers alcaldes de la ciutat, Ada Colau, Xavier Trias i Jordi Hereu, han fet un manifest conjunt per defensar les fortaleses de Barcelona i pressionar els líders europeus que una decisió a favor de la capital catalana podria ser un gest de ''distensió'', en paraules de Trias, en el context actual.