L’enquesta de El Periódico amaga una gran victòria independentista i la derrota unionista

Segons la cuina del diari unionista ERC(37/38) guanya però la llista del president (24/25) escurça distàncies i es consolida com a segona força, l’unionisme lluny de governar i el partit de Colau(9/10) s’enfonsa igual que Albiol(6/7)

Malgrat que el diari editat a Barcelona més radical contra els independentistes intenta amagar la victòria dels partits que van declarar la independència la conclusió de l’enquesta és que els partits unionistes queden lluny de poder governar, és liquiden entre ells, el PSC atrapa a Ciudadanos i el PP del ultra Albiol s’enfonsa.

Malgrat que l’enquesta està feta en plena formació de la candidatura de Junts per Catalunya, la formació liderada pel president Puigdemont aconsegueix una intenció de vot del 33% per un 39% dels republicans. Les dades d’entrada no afavoreixen a la CUP però segons la intenció de vot els cupaires podran remuntar i superar els 10 diputats actuals.Aquesta dada seria demolidora pels partits espanyols i pels mitjans de comunicació contraris als independentistes.Si és confirmes aquest resultat provocaria una greu crisi en el lideratge de l’alcaldessa de Barcelona, que malgrat tots els esforços no aconsegueixen superar els 11 diputats de la formació liderada per Rabell i Coscubiela. Una derrota que els aboca a la paperera de la història.