Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 10:00 h

Des d'Esquerra exposen que els queda molta feina per fer amb el PDeCAT i la CUP

Redacció | "Estàvem preparats per posar en marxa una sèrie d'estructures d'Estat", assegurava el cap de campanya d'ERC per les eleccions del 21-D en una entrevista a El Español. "Estàvem preparats per activar una sèrie de passos. L'entorn ho va permetre? No. La feina estava feta? Absolutament. No sé si li podem demanar a un país que estigui preparat per una situació que no vol comprovar, que és la de la violència".

Preguntat per l'escenari de després de les eleccions, Sabrià exposava que "volem aplicar les mesures republicanes que sempre ens han impedit des de l'Estat, així que hi ha una part de feina governamental". "També hi ha una segona part, que és seguir explicant al món, tot i les dificultats, que cada vegada que ens posen les urnes la majoria és independentista" i afegia "i la tercera és la fi del 155 i l'alliberament dels presos".

"Ara s'han d'omplir les urnes", responia al possible escenari després del 22-D. "Si hi ha voluntat de diàleg, sempre estarem disposats. I demanem una taula de diàleg a tres parts amb una mediació. Veient com ha actuat l'Estat és el millor. Algú hauria de validar els acords".

Demanat pels possibles pactes, Sabrià detallava que "encara ens queda camí per fer amb els que hem arribat fins aquí [referint-se al PDeCAT]. Són la nostra prioritat claríssima". "I la CUP", comentava. "Estem disposats a parlar amb Catalunya en Comú, especialment. Però se'ls ha d'exigir més claredat i compromís".

