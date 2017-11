Espadaler carrega contra les mobilitzacions independentistes

Pla mig del líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, durant el discurs que ha fet a la presentació de la candidatura del PSC a Lleida

En aquest sentit, Espadaler, en una entrevista a Antena 3, ha criticat també als Comitès de Defensa de la República i ha assegurat que és un tema que els "preocupa profundament", en referència a les accions i els talls de via que van fer els CDR durant la vaga del 8 de novembre.



En clau electoral, ha defensat Miquel Iceta i ha lloat la seva capacitat "de gestionar situacions polèmiques i arribar a acords". En aquest sentit, ha mostrat la seva disposició per formar part d'un govern liderar pel secretari general socialista.

Espadaler, ha carregat encara més contra l'independentisme per haver-se "saltat la llei". Tanmateix, ha criticat el govern espanyol, que ha titllat d'immobilista perquè no ha ofert cap alternativa per Catalunya.