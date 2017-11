Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 11:15 h

La 'cupaire' revela amenaces a la la formació i constata que se'ls va dir que "se'ns podia acusar d'algun atemptat amb morts"

A.S. | Només la CUP aposta per materialitzar la República. Així opina la diputada de la CUP i la cap de llista per Lleida Mireia Boya, que creu que ni ERC ni PDeCAT ho tenen tan clar com la formació anticapitalista.

"Emplacem a JxCat i ERC a dir al seu programa electoral com es farà efectiva aquesta República", ha exposat en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Si veiem que hi ha una cintura política on les coses no hi són prou clares, a nosaltres no ens hi trobaran".

"Se'ns podia acusar d'algun atemptat amb morts al carrer", ha explicat també la 'cupaire' que també ha assegurat que van ser advertits que podien ser acusats d'atemptats que tinguessin lloc a Catalunya. "Se'ns va dir que podia ser violència de falsa bandera lligada al moviment independentista i especialment a l'esquerra independentista".

Durant la tertúlia a Catalunya Ràdio, Boya també ha donat veracitat a les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que assegurava divendres que l'Estat havia amenaçat amb morts al carrer si es proclamava la independència. "Ho confirmem", ha exposat la 'cupaire'.

Boya també s'ha preguntat quina serà la reacció de l'Estat si l'independentisme venç en els comicis del 21 de desembre, convocats per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. "Va ser un moviment molt intel·ligent del Govern espanyol", ha afirmat.

