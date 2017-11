El president Montilla reconeix el dret a l’autodeterminació de Ceuta i Melilla i no el de Catalunya

Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 12:45 h

Però rebutja reformar la Constitució per a un referèndum per Catalunya

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- L'expresident de la Generalitat i senador pel PSC, José Montilla, ha rebutjat aquest dilluns reformar la Constitució per "facilitar una via en què es pugui trencar la unitat d'Espanya". "No crec que tingui gaire futur, no hi ha cap estat que vegi de bon grat la seva pròpia amputació perquè Espanya sense Catalunya no seria Espanya, seria una altra cosa, no ens enganyem, no estem parlant de Ceuta i Melilla", ha assegurat l'expresident en una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 21D, Montilla, Referèndum

Notícies relacionades

Montilla veu viable, en canvi, modificar la Constitució en clau federal i per això ha fet una crida explícita a Podem i les seves confluències i a les "formacions nacionalistes" per participar a la Comissió d'estudi per a l'avaluació i modernització de l'estat autonòmic. En aquest context ha lamentat que els comuns fessin de "'palmeros' i acompanyants dels promotors de la DUI".