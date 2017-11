Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 12:15 h

El document reuneix més de 600 signatures de professors i científics que reclama l'alliberament dels presos i eleccions "justes" a l'Estat

J.S | Durant l'entrevista d'ahir de Jordi Évole a Nicolás Maduro, president de Veneçuela, el líder del país llatinoamericà va asseverar que el cas català s'ha "internacionalitzat". Les càrregues policials de l'1-O i la resistència del moviment independentista que durant més de cinc anys ha manifestat el seu desig sobirà ha motivat que el món observi què passa a Catalunya.

Una de les últimes mostres de suport a la causa catalana ve dels Estats Units d'Amèrica, en concret de més de 600 professors universitaris i científics que han decidit fer públic un manifest en suport dels presos polítics catalans i reclama a l'Estat unes eleccions netes. El document, que porta el títol de 'Petició per l'alliberament dels presos polítics d'Espanya i per eleccions justes a Catalunya el 21 de desembre', es pot consultar al web democracy.cat i deixa ben clar que reclama un judici "just" per al Govern legítim de Catalunya, carrega contra el Fiscal General de l'Estat, mort dissabte passat, qui va comparar el referèndum de l'1-O amb un "cop d'Estat armat" i considera com "insostenible" la posició defensada per Espanya,

En aquest sentit, el text es mostra molt contundent amb la persecució política que, segons el manifest, amb "l'apel·lació a l'Estat de dret i l'imperi de la llei per part del govern espanyol no pot ocultar una persecució política d'un abast i una intensitat no vistes des de la dictadura de Franco", i reclama a les Nacions Unides, el Consell Europeu i la Comissió Europea que deixin de "perdonar" comportaments antidemocràtics d'Espanya i exigeixi l'alliberament dels presos polítics i unes eleccions "justes i honestes" el 21 de desembre.