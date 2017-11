Albiol recupera l'amenaça contra els pensionistes per frenar el vot independentista

Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 13:15 h

"Amb les coses del menjar no espot jugar", assegura el líder del PPC

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El president del PP català, Xavier García Albiol, ha alertat aquest dilluns que "perillen" les pensions dels catalans si guanyen els independentistes en les eleccions del 21 de desembre i es perpetua el full de ruta sobiranista.

Ho ha fet en roda de premsa a la seu del partit a Barcelona, en la qual ha cridat a participar massivament en els comicis per frenar l'independentisme perquè, "tancant aquest llibre, les pensions estaran garantides".

Albiol vol un PP català fort que vagi de la mà del Govern central per assegurar i protegir les pensions, així com garantir l'estabilitat econòmica: "Amb les coses de menjar no es pot jugar".

Les pensions, moneda de canvi

Per això, ha advocat per "posar punt i final a una etapa negra" per culpa dels partits independentistes, tenint en compte que més de 2.400 empreses han canviat la seva seu social i que més d'1.000 han traslladat el seu domicili fiscal.

Albiol ha explicat que porta setmanes recorrent intensament Catalunya i que els veïns li traslladen la seva preocupació pel futur de les pensions, i ha volgut traslladar-los "un missatge de confiança: cal aconseguir un PP fort a Catalunya i tot estarà garantit".

"Mentre Catalunya segueixi formant part d'Espanya i el Govern estigui governat per Rajoy, les pensions dels catalans no corren cap risc", i per això és tan important fer front a l'independentisme des de les urnes el 21 de desembre, ha afegit.

Al seu judici, "amb tota seguretat, els catalans no podrien estar cobrant la seva pensió si Catalunya fos independent", i per això --ha apuntat-- la independència és el pitjor que li podria passar a Catalunya.