Rivera carrega contra els bascos davant l'imminent acord entre PP i PNB que blinda el concert econòmic

Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 14:10 h

Considera "injust" i un "tripijoc" la llei que aprovarà aquest dijous el Congreso

Redacció | Aquest dijous el PNB veurà concedit el seu desig de rebre els 1.400 milions d'euros que reclamava com a compensació del sobrecost que durant aquests 10 anys ha arrossegat el model econòmic acordat amb l'Estat l'any 2010.

Aquesta compensació, acordada gràcies al suport dels bascos als pressupostos dels populars de l'any passat, ha molestat molt al líder de Ciutadans, Albert Rivera, que davant la imminent aprovació de la compensació aquest dijous ha carregat durament contra els bascos, el govern de Rajoy i el PNB. Segons el nacionalista, "no és lògic que en un sistema de tall federal hi hagi tres mini hisendes". Motiu pel qual ha acusat el Gobierno de "passar per sobre" de la igualtat i entrar en una "habitació fosca" per pactar amb els bascos aquesta compensació.

Lluny de frenar l'escalada d'acusacions, el líder de Ciutadans ha seguit criticant el fet que en lloc "d'aportat al fons comú" amb aquest sistema "es resti el 30 o 40%" de la caixa. Un fet que titlla d'"injust" i "tripijoc", ja que "una cosa és un concert econòmic i una altra un cuponazo com aquest". Rivera ha etzibat que "no hi ha transparència, ni justícia ni igualtat: "són els ciutadans els qui tenen drets, no les pedres".