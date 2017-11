Puigdemont mostra al món les vergonyes franquistes del Gobierno

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

20 de novembre de 2017, 16.26 h





Au! , fet! ara ja estic registrat a twitter, he enviat l'enllaç d'aquesta pàgina al President Puigdemont i crec que ja no faré gaires piulades mes.



No m'agrada el twitter pels pocs caracters que permet a cada piulada. A mi m'agrada explicar les coses sense ornaments innecessaris però amb tots els detalls convenients. Les poques paraules fan SLOGANS i no pas RAONAMENTS. No és el meu estil.