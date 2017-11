Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 15:15 h

Han format un llaç gegant i han desplegat la pancarta amb el lema 'Love democracy'

ACN| Uns 150 bombers han format aquest dilluns un llaç gegant en una concentració al fossat del Castell de Montjuïc per reclamar la "llibertat dels presos polítics" i mostrar el rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya. Ha estat una acció impulsada per la sectorial de Bombers de l'ANC i que ha reunit membres del cos de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, així com dels aeroports catalans. Vestits amb les jaquetes vermelles d'alta visibilitat, els Bombers de la Generalitat han portat el casc groc per donar aquest color al llaç, mentre que els de l'Ajuntament de Barcelona, amb el casc negre, n'han dibuixat els contorns. També han penjat la pancarta amb el lema 'Love Democracy'.

Bombers formant un llaç en una concentració al Castell de Montjuïc amb la pancarta 'Love democracy'

L'acció ha buscat tenir impacte visual i simbòlic i per això ni el lloc ni la data han estat triats "a l'atzar", han indicat en la lectura d'un manifest. El lloc, el fossat del Castell de Montjuïc, on va ser afusellat el president Lluís Companys el 15 d'octubre del 1940; la data, el 20 de novembre, quan va morir el dictador Francisco Franco. "Semblava que amb la seva mort es tancava l'etapa més funesta, més fosca i de més opressió que havia patit el nostre poble. Deien que s'acabava la dictadura i s'albirava una democràcia, però no, s'encetava un nou règim, de fet, es restablia un nou règim, una monarquia", han assenyalat en el manifest.

"Llibertat presos polítics" ha estat una de les proclames que més han cridat els bombers que han format el llaç per demanar l'alliberament dels vuit consellers que van ser destituïts pel govern espanyol i que es troben en presó preventiva sense fiança per ordre de l'Audiència Nacional, investigats per delictes de sedició, rebel·lió i malversació, així com del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, que ha dimitit de tots els càrrecs de l'entitat per presentar-se com a número 2 de la llista Junts per Catalunya. Els participants també han cridat "Som República", entre altres lemes, i han cantat l'himne d''Els Segadors', al quals s'han unit la vintena de persones que havia acudit al Castell de Montjuïc per seguir la 'performance' dels bombers i mostrar-los suport amb aplaudiments i crits d'agraïment.

En una atenció als mitjans de comunicació, Eloi Bonet, que ha parlat com a representant dels que han impulsat la concentració, ha puntualitzat que els participants no representaven "tot el col·lectiu" de bombers. "És un cos molt ampli. Si hi ha gent que no està d'acord amb el procés que s'havia engegat per establir una república, se n'ha de respectar l'opinió. Aquí hi ha bombers de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i dels aeroports que sí que creiem en aquest procés", ha matisat Bonet. De fet, abans de començar a formar el llaç, els participants s'han tapat els escuts per desmarcar l'acció de la institució.

La formació del llaç s'ha repetit diverses vegades i també s'han dipositat els cascs a terra, mantenint-ne la forma, per oferir més imatges. La protesta ha estat organitzada per la sectorial Bombers per la Independència de l'ANC, amb la col·laboració del col·lectiu En peu de pau. Els bombers ja han realitzat altres reivindicacions d'impacte visual, com quan van despenjar, el 28 de setembre, la pancarta de grans dimensions 'Love Democracy' de la façana del Museu d'Història de Catalunya, al Palau de Mar, per defensar la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre.