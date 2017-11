|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

16.33 h





Si no fos tan GROTESCAMENT CÒMICA , la manera de fer dels socialeros-monarquico-franquistes del PSC fria plorar.





En costa d'entendre que hi pugui haver gent alhora tan obtusa i tan masoca, que desitgin federar-se amb un país com Castella&satèl.lits, que ens han humiliat, prohibit la llengua durant segles, bombardejat, prohibit ser com som, imposat la seva trista medocritat . . . i no se quants crims més.





