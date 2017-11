El PSC concorrerà a les eleccions amb el mateix eslògan que Unió l'any 2015

Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 18:45 h

Els socialistes clamen "Solucions!", com ho varen fer els democristians fa dos anys

Redacció | La pseudo coalició dels socialistes amb l'antiga Unió no és només entre polítics, també ho és amb els eslògans. Si el fet de veure en un mateix cartell a Miquel Iceta, defensor dels drets dels homosexuals, i l'exlíder d'Unió Democràtica, Ramon Espadaler, qui en el seu partit era contrari al matrimoni entre persones del mateix sexe, és sorprenent, encara ho és més el fet que comparteixin un mateix eslògan.

L'eslògan del PSC per a les eleccions del 21-D © @socialistes_cat Comparteix Tweet

A l'esquerra l'eslògan del PSC per al 21-D del 2017

A la dreta l'eslògan d'UDC per al 20D del 2015 pic.twitter.com/ykQvHiL4AF — Joan Solé (@JoanSole_) 20 de novembre de 2017

La confluència de sensibilitats unionistes que ha recollit el PSC, on hi ha també l'exvicepresident de Societat Civil Catalana Alex Ramos, ha inspirat l'equip de campanya socialista per utilitzar el mateix eslògan amb el qual es va presentar Unió en les eleccions del 20 de desembre de l'any 2015. Un dia abans que es compleixin dos anys de la desfeta electoral de Duran i Lleida, qui no va treure ni un sol diputat. La patacada del 20-D va propiciar la consegüent desaparició del partit, ofegat de deutes que superaven els 20 milions d'euros