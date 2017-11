La inestabilitat del 155 fa caure la candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament

Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 17:35 h

La capital catalana cau eliminada en la primera ronda de les votacions

ACN/Redacció | La candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament ha estat eliminada en la primera ronda de les votacions que se celebren aquest dilluns a Brussel·les. Les tres ciutats finalistes en aquesta primera volta han estat Milà, Amsterdam i Copenhaguen, segons han informat fonts diplomàtiques. Ara, els 27 estats membres de la UE hauran de votar entre aquestes tres ciutats. Milà ha aconseguit 25 vots, mentre que Amsterdam i Copenhaguen, empatades, han arribat a 20. La candidatura de Barcelona ha aconseguit 13 vots en la primera ronda.

Jaume Collboni, Dolors Montserrat i Albert Serra davant la Torre Glòries il·luminada per donar suport a la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament © Ajuntament de Barcelona Comparteix Tweet

Les opcions de la capital catalana sempre han estat poques, com ja va avançar el directe!cat el mes de setembre passa t, el Gobierno ha mostrat una imatge pública que contrastava amb els intents privats de l'executiu espanyol perquè Barcelona no fos l'escollida per tenir la seu de l'EMA. La constant pressió per evitar que una institució europea tingués una presència important en un context on els catalans volen esdevenir un Estat independent és un escenari que l'Estat ha volgut evitar en tot moment.En aquest sentit, el Gobierno sempre s'ha agafat al referèndum de l'1-O per culpar l'independentisme del fracàs de la candidatura. Un intent d'amagar, per exemple, la guerra diplomàtica i les conseqüències de l'impacte del 155 que han desgastat la ciutat millor situada per recollir l'Agència Europea del Medicament.