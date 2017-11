Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 18:15 h

La CEE ja havia titllat d'"immoral" la consulta del 9N

ACN/M.B.| "Donem suport al restabliment de l'ordre constitucional perquè és un bé comú. La normalització de la vida social i el correcte funcionament de les institucions suposen i exigeixen el respecte de la llei, que regula la nostra convivència". Amb aquestes paraules ha iniciat la seva intervenció a l'Assemblea Plenària el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Ricardo Blázquez, per tal de mostrar el seu ple suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. L'Església espanyola -que ja havia fet diverses declaracions polèmiques contra el procés català, com quan la mateixa CEE va considerar "immoral" la consulta del 9N- ha aplaudit aquest dilluns la repressió a Catalunya i Blázquez ha assegurat que la DUI del passat 27 d'octubre al Parlament va ser un "fet greu i pertorbador de la nostra convivència que va més enllà de les discrepàncies entre les formacions polítiques".

El cardenal ha assenyalat també que els darrers esdeveniments a Catalunya els preocupaven "en mesura creixent" i ha afegit que la declaració d'independència "ens va entristir". "Significava el trencament de l'ordre constitucional que els espanyols ens hem donat fa quaranta anys", ha insistit.L'actitut de l'Església espanyola es contraposa en aquest sentit a la dels bisbes catalans de la Conferència Tarraconense, que han publicat diversos manifests a favor del dret a decidir del poble català mitjançant un referèndum i contra la repressió de l'Estat. Diverses personalitats de l'Església catalana, per exemple, es van mobilitzar per fer possible l'1-O reprenent una línia històrica de militància política contra la repressió.