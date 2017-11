Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 19:45 h

Assegura que la derrota de la capital catalana és culpa de la "violència, retrocés democràtic i el 155"

M.B| "Fins l'1 d'octubre, Barcelona era la favorita. Amb violència, retrocés democràtic i el 155, l'Estat l'ha sentenciat". Amb aquestes paraules ha reaccionat des del seu compte de Twitter el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la notícia que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) no s'instalarà a Barcelona. Com ja va passar el 1992, la capital catalana no obtindrà la seu, però per motius ara molt diferents: tot i no ser aleshores la ciutat moderna i atractiva que és avui, va quedar en segona posició, i avui ni tan sols ha superat la primera ronda de votacions del Consell d'Europa.

Puigdemont, en una imatge d'arxiu © Laura Pous Comparteix Tweet

Etiquetes Barcelona, Colau, EMA, Puigdemont

L'èxit del 155: empresonar líders civils i la meitat del govern legítim, forçar l'exili de l'altra meitat, erradicar l'autogovern i ara ja hi podem sumar empobrir el territori. Fins l'#1Oct, BCN era la favorita. Amb violència, retrocés democràtic i el 155, l'Estat l'ha sentenciat pic.twitter.com/xmGDFHkJUO — Carles Puigdemont



Després que l'EMA hagi marxat de Londres a conseqüència del Brexit, moltes veus del sobiranisme han culpat el Govern espanyol de no defensar prou la candidatura de Barcelona, tot i que darrerament l'executiu de Mariano Rajoy hagi lluitat per implantar l'agència a la capital catalana per tal de transmetre un missatge d'"estabilitat" contra l'independentisme. Ara, culpa precisament els polítics sobiranistes del seu fracàs.El fet que el conseller de Salut, Toni Comín, sigui exiliat a Brussel·les i que qui fins ara defensava la candidatura des de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, hagi estat sustituit per Gerardo Pisarello a pocs dies de l'elecció (pel trencament del pacte de govern al consistori a causa del suport socialista al 155) haurien perjudicat la candidatura de Barcelona. També podria haver afectat la decisió que altres països al·leguen que no acullen encara cap gran organisme europeu i l'Estat espanyol (on Europa inclou Catalunya) compta amb quatre seus europees a Bilbao, Alacant, Vigo i Torrejón de Ardoz (Madrid).Al seu torn, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha culpat la DUI i el 155 del fracàs de la candidatura catalana.