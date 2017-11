Comencen a citar agents dels Mossos per interrogar-los sobre la seva actuació l'1-O

Última actualització Dilluns, 20 de novembre de 2017 20:45 h

Hauran de comparèixer davant la Divisió d'Afers Interns i s'enfronten a expedients disciplinaris i possibles conseqüències penals

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN/M.B.| La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra ha començat a citar agents del cos per interrogar-los sobre la seva actuació durant el referèndum de l'1 d’octubre, segons avança 'El Mundo' i ha pogut confirmar l'ACN.

La subdirecció general de Recursos Humans dels Mossos ha informat en les darreres hores els sindicats que començava la ronda de citacions en el marc de les investigacions sobre el compliment de les instruccions per impedir l'obertura dels centres electorals aquell diumenge. Les organitzacions sindicals recomanen als agents que rebin la citació que es posin en contacte amb els seus serveis jurídics.Segons publica 'El Mundo', la investigació interna va obrir-se el 3 d'octubre i afecta "un nombre indeterminat d'agents" que podria superar els 150. Els primers en ser citats -segons apunta la publicació- serien, entre altres, els que apareixen en gravacions que la Guàrdia Civil va donar a l'Audiència Nacional en que suposadament es mostra la negativa dels Mossos a enfrontar-se per la força a la ciutadania reunida pacíficament per exercir el seu dret a votar. Els agents encaren expedients disciplinaris i possibles conseqüències penals.