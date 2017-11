La CUP retreu la falta de compromís de Colau en polítiques socials

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 05:05 h

Maria Rovira demana als Comuns que materialitzin les mesures del seu programa a Barcelona

A.G | La número dos de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, Maria Rovira, ha retret al govern de Colau que no hagi materialitzar gairebé cap proposta del seu programa electoral durant aquests dos anys i mig al govern. Amb el nou escenari municipal, després del trencament de govern amb el PSC, Rovira afirma, en una entrevista que publica Revista Mirall, que els comuns ara tenen l'oportunitat de posar els serveis fonamentals al centre de l'agenda.

Els comuns "han de ser valents i no tenir por a l'opinió pública", sentencia Rovira, que reconeix que la CUP comparteix un programa semblant amb BComú, pel que fa al model de ciutat.



"L'entrada del PSC amb les seves polítiques neoliberals va generar discrepàncies", afirma. Per això ara, explica que tornaran a "fer pressió" perquè acompleixin el seu programa i assegura que tindran la mà estesa en qualsevol "política rupturista".



Pel que fa als pressupostos, que van superar el primer tràmit a la Comissió d'Economia de l'Ajuntament, recorda que la CUP va votar en contra perquè eren uns comptes elaborats per un govern "que ja no existeix". I critica que els comuns "no es van asseure a negociar res". "Això ens fa veure que BComú i PSC, no s'allunyen tant", assenyala.



Polítiques municipals



Segons la portaveu de la CUP, les prioritats de la formació a Barcelona són, per una banda, el decreixement turístic, enfocat de forma transversal. En segon lloc, la municipalització dels serveis bàsics i el control de les condicions laborals. I per últim, fer-ho des d'una perspectiva de gènere.



Perspectiva feminista



En aquest sentit, Rovira assegura que és important tenir un pressupost en perspectiva de gènere i en base això, poder elaborar mesures estructurals. En aquest sentit, retreu a Colau fer grans campanyes comunicatives sobre les agressions masclistes que després "no s'han materialitzat en res". Com a mesures concretes, aposta per ampliar els serveis que estan dins el circuit de violència masclista com el servei d'atenció a les dones o els centres d'acollida d'urgència o a llarg termini.

I després del 21-D?



Segons la regidora cupaire, aquestes eleccions "són il·legítimes" i recorda que es van presentar perquè l'assemblea ho va decidir. "El que tenim clar és que nosaltres no anirem a gestionar l'autonomia. Anirem a materialitzar aquesta república, a construir aquestes estructures que vindran del carrer", sentencia Rovira, que es presenta en el número 8 de la llista de la CUP a Barcelona.

