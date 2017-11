La discussió per l'Agència Europea del Medicament ocupa les principals portades

El País: "Una reforma para fijar los poderes de las autonomías".El Periódico: "El 60% creu que el procés perjudica Catalunya".El Punt Avui: "L'Estat deixa escapar l'Agència del Medicament".La Razón: "El soberanismo arrebata a Barcelona la Agencia Europea del Medicamento".ABC: "Barcelona paga el precio del separatismo".El Mundo: "Europa castiga a Barcelona por alentar la independencia".I La Vanguardia: "Turull i Rull al·leguen que acaten el 155 per sortir de la presó".

