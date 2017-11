Rivera compara el programa del PSC amb el de Pujol o Artur Mas

"El programa del PSC-PSOE sembla un programa electoral de Pujol o Artur Mas... passant-se pel forro el marc constitucional", assenyala en el missatge. Entre altres qüestions, els socialistes catalans plantegen propostes com la "recuperació" de l'autogovern català o la reforma de la Constitució per millorar l'encaix català.

Rivera ha comparat el programa del PSC amb el dels expresidents catalans Jordi Pujol o Artur Mas a través de Twitter en la qual recull mesures dels socialistes liderats per Miquel Iceta com que la llengua, l'educació i la cultura siguin competència "estricta" de les comunitats amb llengua pròpia.

Redacció | El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha censurat aquest dilluns el programa electoral presentat pel PSC de cara a les eleccions catalanes del pròxim 21 de desembre, amb més de 700 propostes que, segons els socialistes catalans, són "solucions" per millorar l'autogovern català, donar estabilitat socioeconòmica i recuperar la convivència entre ciutadans.

