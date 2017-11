Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 10:45 h

L'alcaldessa creu que la derrota de Barcelona no és bona ni per a Catalunya ni per a Espanya ni per a Europa

ACN | "Hem de reflexionar sobre com ha anat això. Quan es posen decisions polítiques extremes sobre la taula tenen conseqüències, i no podem fer veure que això no existeix". Així ha reaccionat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després que la ciutat no aconseguís acollir la seu de l'Agència Europa del Medicament.

En la línia del que ja va expressar dilluns en conèixer la notícia, Colau s'ha referit tant a la Declaració Unilateral d'Independència, "que s'assembla bastant al Brexit", com també al 155 i a les càrregues policials de l'1-O, "que han agreujat la situació". Ara bé, ha rebutjat també el creuament d'acusacions entre blocs. "El que no ens servirà és generar més mala maror i tirar-nos els plats pel cap", ha dit en declaracions a TV3, on ha opinat que la derrota de Barcelona no és bona ni per a Catalunya ni per a Espanya ni per a Europa.



Colau ha subratllat que la candidatura i les tres administracions que hi treballaven eren conscients feia mesos que la situació política no ajudava. "És evident que si marxen de Londres pel Brexit no és el millor un lloc amb inestabilitat. Si aquí està sobre la taula una DUI s'hi assembla bastant, perquè genera una situació d'inestabilitat que recorda la situació del Brexit", ha argumentat.



L'ariticle 155

Ara bé, ha constatat que el 155 i les imatges de les càrregues policials "ho agreugen encara més". En aquest punt, l'alcaldessa ha lamentat que Europa hagi estat mirant el que ha passat a Catalunya "amb massa distància", i ha advertit que "no només és un error o una injustícia, sinó també una feblesa d'Europa". I no apostar ara per Barcelona, ha opinat, "no és bo per a ningú, ni per a Barcelona ni per a Catalunya ni per a Espanya ni per a Europa".

Colau ha dit que no li consta que des de l'Estat no s'hagi treballat prou per aconseguir la victòria de la candidatura de Barcelona. De fet, ha volgut reivindicar el treball conjunt de les tres administracions malgrat el context polític i ha assegurat que ella ha vist "lleialtat i que es prioritzava l'objectiu comú".



Reflexió

Ara bé, ha criticat que tot just saber-se la notícia ja comencessin els retrets, i ha advertit que això no servirà de res. Al seu parer, cal reflexionar sobre el que ha passat, però sense "tirar-se els plats pel cap".

En aquest sentit, ha explicat que vol trucar els membres de la societat civil que han treballat en aquesta candidatura per estudiar com es pot aprofitar el potencial de Barcelona de cara a altres projectes, encara que no siguin tan ambiciosos com l'EMA.

