Zoido afirma que el desplegament de policies a Catalunya seguirà “fins que sigui necessari”

El ministre insisteix que la retirada del ‘Piolín’ no implica un replegament

Redacció | El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a Onda Cero que el desplegament extraordinari d’agents del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil a Catalunya seguirà “fins que sigui precís i necessari salvaguardar absolutament tots els drets i la igualtat de tots els drets de tots els que viuen a Catalunya, pensin com pensin”.

Per tant, segons Zoido, el fet que s’hagin “reordenat algun dispositiu”, en referència a la marxa del vaixell conegut com ‘Piolín’ del port de Barcelona, “no significa que hi hagi d’haver un replegament dels dispositius que s’hi troben”, que “romandran mentre sigui necessari”. El ministre ha insistit que l’aplicació de l’article 155 ha provocat “molts efectes bons” com per exemple una gran quantitat d’ofertes d’hotels perquè siguin ocupats pels agents.



Crítiques a Rovira



Zoido, ha assegurat també que les manifestacions de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, apuntant que l’Estat havia advertit de violència i morts al carrer en cas d’impulsar la República, són una “fugida endavant sense sentit”.



“Tothom sap que ni això s’ha pogut fer, ni s’ha pogut plantejar, ni ha passat”, ha dit el ministre, que ha afirmat que els independentistes “estan mentint, estan utilitzant imatges falses, han utilitzat nens i ja no saben que inventar ni argumentar”. “A mi em sembla que ha estat una actuació molt desafortunada”, ha dit, “i em sembla una mesquinesa utilitzar una expressió d’aquest tipus quan encara ni tan sols ha començat la campanya electoral”.



Zoido també ha afirmat que la presó simbòlica que l’ANC i Òmnium han instal·lat a la plaça de Vic li sembla “més una caricatura de circ” perquè “estem en un estat de dret i els que estan a presó no hi són perquè pensin d’una determinada manera, sinó perquè han comès un delicte molt greu”.

El ministre de l’Interior ha justificat que es persegueixi per delictes d’odi aquells que han fet “gratuïtament” mofes de la mort del Fiscal General de l’Estat, José Manuel Maza. “Ho faci qui ho faci reprovo aquest tipus de comentaris, i m’agradarà que sigui investigats per la policia, es portin al jutge i sigui l’autoritat judicial qui determini si és delicte”.

